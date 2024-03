Das unscheinbare Multitalent in unserem Körper

1800 Liter Blut in 24 Stunden

Was die Nieren zum Funktionieren des Körpers betragen: Bis zu 300-mal am Tag filtern sie unser Blut – das bedeutet, dass in Summe rund 1800 Liter Blut in 24 Stunden durch dieses Organ fließen. Dabei entgiften die Nieren den Körper, regeln den Flüssigkeits- und Salzhaushalt und produzieren Hormone. Zudem regulieren sie das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper.