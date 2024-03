Eisbullen fahren mit breiter Brust nach Bozen

„Ob auf dem Eis, in der Kraftkammer oder bei den Physios in Behandlung. Jeder weiß, was ihm gerade am besten tut“, erklärte Paul Stapelfeldt nach seiner kurzen Eisschicht. Der 1,96 m-Hüne etablierte sich in dieser Saison als sechster Verteidiger, kann damit auch in der fünften Jahreszeit aufblühen. Als einziger gebürtiger Salzburger, nachdem für Allrounder Schreier kein Platz mehr im Line-up ist.