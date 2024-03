Herrmann: „Habe den Sport immer genießen können“

Spaß und Motivation war nicht mehr so da

Doch nun ist die Katze aus dem Sack. Warum er dem Kampf um die Zeit und gegen Gegner den Rücken kehrt? „Ich habe gemerkt, ich habe nicht mehr so Spaß daran und die Motivation ist nicht mehr so da. Weil es ist ein wunderschöner Sport. Früher war es eine Leidenschaft und ein Ausgleich und ich will das weiterhin so haben, das ich gern rausgehe und dass es nicht ein Muss ist.“ Vom Weltcup und dem ÖSV-Nationalteam nahm Herrmann vor zwei Jahren Abschied. Einziger Wermutstropfen: Die Pierra Menta hat er nie gewonnen. Immer wieder hat es der 36-Jährige probiert, für den obersten Platz am Stockerl hat es allerdings nie gereicht. 2018 war er kurz davor, da brach sich Kilian Jornet aber den Fuß.