Großrazzien in Wiener Horror-Häusern

Hinter der zerbröckelten Fassade und den undichten Fenstern sieht es noch schlimmer aus als das Äußere sowieso schon vermuten lässt. Unrat und Sperrmüll im Innenhof, die Flure sind mit Wäscheständern, Kommoden und Teppichbergen zugemüllt. „Man will sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn hier ein Feuer ausbricht", erklärt Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die „Krone" war bei einer Razzia von Wiens-Horrorhäusern dabei. Indes pocht der Wiener Bürgermeister auf die „Wiener Hausordnung".