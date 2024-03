Auf Zug geklettert: Bursche erlitt Stromschlag

Eine waghalsige Aktion fünf Jugendlicher in Wien-Penzing hatte am Montagnachmittag ein fatales Ende genommen. Ein erst 16 Jahre alter Bursch hatte sich mit seinen Freunden Zutritt zu einem Bahngelände verschafft, dann soll er auf einen abgestellten Zug geklettert sein. Er geriet in die Hochspannungsleitung.