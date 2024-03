Neue SWIFT-Plattform für digitales Zentralbankgeld

Das globale Banken-Kommunikationssystem SWIFT plant in den nächsten ein bis zwei Jahren eine neue Plattform, um die sich in Entwicklung befindlichen digitalen Zentralbankwährungen mit dem bestehenden Finanzsystem zu verbinden. „Wir haben einen Fahrplan für die Markteinführung in den nächsten zwölf bis 24 Monaten“, sagte der für Innovationen zuständige SWIFT-Manager Nick Kerigan am Montag.