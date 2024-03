Schweizer empört: „Haben Toten in Kauf genommen“

Kann sich nicht mehr erinnern

„Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist das Einlaufen, und dann wieder im Spital in Dresden“, schildert der 27-Jährige das Drama. Anschließend musste er viermal operiert werden. „Es hat mir die Hüfte ausgekugelt, der Oberschenkelknochen ist sichtbar gewesen. Dann hat es mir diverse Rippen gebrochen, dazu hatte ich eine Lungenblutung. In Aarau musste man dann auch noch Muskeln beim Brustkorb fixieren“, gibt Michel Einblick in seine Leidensgeschichte.