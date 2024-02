Nach Horror-Unfall: Schweiz fordert Konsequenzen

Laut den Schweizern, die nach dem schweren Trainingssturz am 13. Februar in Altenberg lange um das Leben des schwer verletzten Anschiebers Sandro Michels bangen mussten, seien die Sicherheitsrisiken, die zum Unfall in Altenberg führten, „seit Jahren bekannt, ohne dass die IBSF hinreichende Maßnahmen ergriffen hat“. Die geforderte Sicherheitskommission soll am Jahreskongress des Weltverbandes in Lake Placid im Juni beschlossen werden.