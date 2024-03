Wie Haslauer die Volkspartei neu aufstellen will

Bei der ÖVP war auch am Tag nach den Bürgermeister-Stichwahlen Wunden lecken und Ergebnis-Analyse angesagt. Landeshauptmann und Parteichef Wilfried Haslauer wird kommende Woche zu einem Parteipräsidium einladen, in dem die Wahl ausgiebig diskutiert werden wird. Ganz schlecht reden lassen will sich der Landeschef die Wahlen nicht.