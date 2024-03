Zivilcourage brachte 17-Jährigem Anklage ein

Der Sohn und ein ebenfalls involvierter Gleichaltriger mussten sich nun im Wiener Landl wegen fahrlässig schwerer Körperverletzung verantworten: „Ich hatte Angst um meine Mutter, ich habe sie noch nie so schreien gehört“, rechtfertigt er sich. – „Ich bin froh, dass er eingeschritten ist, ich hab so Angst gehabt. Weil ich nicht wusste, was passieren wird“, sagt seine Mutter.