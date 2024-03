Kinnhaken endet fatal – aber Täter freigesprochen

Zwei Brüder, Emir und Teo, wollten sich an einer Tankstelle in Mistelbach (NÖ) aussprechen – es ging um ausgeborgte und nicht zurückgegebene 20 Euro. Doch anstatt Versöhnung eskalierte der Streit. Als Emir einen Hünen als Schläger zur Unterstützung holte, mischte sich ein befreundetes Brüderpaar ein – und landete wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen in Korneuburg vor Gericht. Die „Krone“ berichtete über den Fall.