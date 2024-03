Familie stirbt bei Feuer-Drama in Deutschland

In der Nacht auf Montag brach in einem Wohnhaus in der deutschen Stadt Solingen (Nordrhein-Westfalen) ein Feuer aus. Seinen Ausgang nahm der Brand nach Angaben der Feuerwehr vermutlich im ersten Obergeschoss des Altbaus. In dem rund 100 Jahre alten Gebäude mit Holzdecken und hölzernem Treppenhaus habe sich das Feuer rasend schnell ausgebreitet.