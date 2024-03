Betrunkener Villacher von Jugendlichen attackiert

Der 62-Jährige gab an, dass er gegen 1.15 Uhr aufgrund seiner Alkoholisierung am Burgplatz in Villach kurz gerastet und sich dabei auf den Boden gesetzt hatte. „Wenig später kam eine Gruppe junger Burschen. Sie haben ohne ersichtlichen Grund auf ihn eingeschlagen. Als er am Boden lag, versetzten ihm die Tatverdächtigen noch mehrere Fußtritte gegen den Kopf“, heißt es seitens der Polizei.