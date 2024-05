Überraschend! Trainer Schmid verlässt den WAC

„Eine saubere Trennung“

Schmid übernahm den WAC Anfang März 2023 in einer schwierigen Phase und führte das Team schließlich noch in das Europacup-Playoff-Halbfinale. Im abschließenden Spiel des Grunddurchgangs gegen die WSG Tirol sowie in den verbleibenden Europacup-Playoff-Spielen wird Schmid noch an der Seitenlinie stehen.