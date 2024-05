Ex-Profi giftet: „Ohne Grund sagen nicht alle ab“

Bei Nagelsmann sehe man jetzt, dass es bei der Nationalmannschaft besser läuft. Dies müsse für den Rekordmeister ein Warnsignal sein. In München habe man zudem mit einem weiteren Problem zu kämpfen, so der Bosnier: „Nach Hoeneß und Rummenigge gibt es ein Vakuum in der Führungsetage. Keiner nimmt jetzt so wirklich das Zepter in die Hand und marschiert voran.“