Colorado setzt Dallas nochmal unter Druck

In der NHL untergelagerten American Hockey League spielte Marco Kasper für die Grand Rapids Griffins beim 4:2 gegen die Milwaukee Admirals groß auf. Der Center verbuchte ein Tor und zwei Assists und wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Die Griffins gingen in der Finalserie der Central Division damit 1:0 in Führung. Der Gewinner der Serie spielt im Finale der Western Conference um den Platz in der AHL-Finalserie.