Asiens Verband fordert Sanktionen gegen Israel

„Wir alle leiden daran, was in Palästina geschieht“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der Fußball könne nicht viel tun, um Situationen weltweit zu ändern. „Was wir tun können, ist Einheit zu zeigen, weil Fußball jeden verbindet.“ Auf der Agenda des FIFA-Kongresses am Freitag steht allgemein eine „Diskussion“ über Vorschläge von Mitgliedsverbänden, eine Abstimmung ist bisher nicht vorgesehen. Die PFA fordert in ihrem Antrag wegen des Gaza-Kriegs „angemessene, sofortige Sanktionen gegen israelische Teams“.