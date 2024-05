„Noch nicht am Ziel!“ Celtics eine Runde weiter

„Müssen es zu Ende bringen“

In Oklahoma City holten die Dallas Mavericks ein 104:92 und gingen in der umkämpften Serie der Western Conference mit 3:2 nach Siegen in Führung. Zwei Tage nach der aus der Hand gegebenen Partie in Dallas waren die Mavericks um die Stars Luka Doncic und Kyrie Irving jederzeit Herr der Lage.