Chance auf Polarlichter-Sichtung über Österreich

Können zu Stromausfällen führen

Dieses Wetterereignis im Weltraum kann dazu führen, dass in Richtung Erde geschleuderte hochenergetische Teilchen die Elektronik an Satelliten beschädigen und Funkübertragungen stören können. Auch elektrische Stromnetze am Boden sind gefährdet: Magnetische Stürme können zu Schäden an Trafostationen und somit zu Stromausfällen führen.