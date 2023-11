Polarlichter am Himmel über Österreich zu sehen

Normalerweise sieht man Polarlichter, oder Aurora Borealis, in nördlicher gelegenen Gebieten, etwa in Finnland oder Norwegen. Die bekannten grünen Lichter entstehen dabei in einer Höhe von 100 bis 200 km, im roten Bereich, wie sie nun in Österreich zu sehen waren, in einer Höhe von über 200 km.