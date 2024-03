St. Michael drehte enge Partie in neuer Arena

Spannungsgelade Anfangsphase

Es dauerte nicht lange bis die Partie an Fahrt gewann, da Lukas Herzog die Gäste bereits nach zwölf Minuten in Führung schoss. Die Antwort kam schnell und sie kam sehenswert: Wenig später erzielte Pfeifenberger ein Traumtor zum Ausgleich, nach einem Abpraller im Strafraum zog dieser kraftvoll ab und traf unhaltbar ins Kreuzeck. Michael Macheiner setzte noch einen drauf und drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit vollends mit seinem Treffer in der 36. Minute.