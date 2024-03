Schulkosten und Teuerung lassen Eltern stöhnen

Da kommt ganz schön was zusammen: 409 Euro geben Eltern in Oberösterreich im Schnitt pro Schulkind für gebührenpflichtige Nachmittagsbetreuung aus. Schulreisen und Exkursionen schlagen im Mittel mit 183 Euro zu Buche. Dazu kommen noch Schulmaterialien wie Hefte, Malstifte, Rucksäcke oder Turnschuhe sowie Selbstbehalte. Insgesamt summierten sich die Schulkosten zwischen den Herbst- und den Semesterferien so auf durchschnittlich 740 Euro pro Kind.