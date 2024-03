Familien entkamen im letzten Moment Flammenhölle

„Es geht allen gut, der Rest ist egal!“ Ekrem Kirchmeyr (52) stand am Sonntagvormittag noch unter Schock. Er lebte mit seiner Frau (39) und den beiden Kindern (4 und ein Jahr alt) im ersten Stock des Wohnhauses in der Schwazer Lahnbachgasse, dessen Dachstuhl am Sonntagmorgen in Flammen aufging.