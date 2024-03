SPÖ-Chef Babler: „Bin Gegenmodell eines Messias“

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz warf Babler daraufhin in einer Aussendung vor, „kein Interesse an der Sicherheit unserer Landsleute“ zu haben und die „vielen Opfer von Migrantengewalt“ zu verhöhnen. „Bablers Meinung kommt einem Freibrief gleich.“ FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte zuvor in der „Krone“ erklärt, er wolle straffällige Jugendliche „je nach Schweregrad des Verbrechens, in sogenannte Bootcamps stecken, wo sie Disziplin und Unterordnung lernen“.