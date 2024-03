Ex-Intendant mit bösem Seitenhieb auf die Politik

Für Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider steht das Brucknerhaus in Zusammenhang mit „tollen Bällen, schönen Konzerten und das kulturelle Leben in Linz“. Während Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger an Beethoven und Tschaikowski denkt. Nicht ganz so klassisch ging’s Maria Mayr an. „Ich war als Kind oft hier. Vor Weihnachten gab’s da immer Aufführungen mit Chören, das war wunderschön und bleibt mir immer in Erinnerung“, so die Chefin des Modeunternehmens Fussl.