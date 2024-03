So wehrt sich FIA-Boss gegen schwere Vorwürfe

Nach Vorwürfen wegen unzulässiger Einmischung in Formel-1-Entscheidungen sieht sich der umstrittene Weltverbandspräsident Mohammed Ben Sulayem als Opfer einer Kampagne. In einem Brief an FIA-Mitglieder äußerte sich der ehemalige Rallyepilot verärgert, dass der Verband „Opfer von böswilligen Indiskretionen vertraulicher und sensibler Informationen geworden“ sei, die den Ruf beschädigen und die Mitglieder beunruhigen.