Neuer Versuch für Kunstmesse in Dornbirn

Was kann das neue Format, was wird geboten?

Mir war wichtig, nicht eine weitere x-beliebige Galerienmesse aufzuziehen. Die großen Messen gibt es an anderen Standorten, in Wien oder in Basel. Die Dinge verändern sich, die Galerien dezimieren sich. Viele Künstler müssen sich heute einfach selbst vermarkten und können nur auf eine Galerie hoffen – eine Garantie gibt es nicht. Viele brachen auch einen Brotjob. Deswegen setze ich bewusst auf ein hybrides Konzept. Es geht nicht darum, die besten Galerien nach Dornbirn zu holen, sondern es geht um alle Akteure zusammen: einzelne Künstler, Verbände und Galerien. So decken wir ein größeres Spektrum ab und können den Besuchern auch mehr bieten.