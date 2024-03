Nagelsmann: Neuer ist Einsergoalie bei der EM

„Ich bin Gott froh“

Der 37-jährige Neuer sollte am Samstag in Lyon sein Comeback nach seinem schweren Beinbruch nach der WM 2022 in Katar im DFB-Tor geben. Er verletzte sich aber im Training am Oberschenkel. Im Groupama Stadium wird nun Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona spielen. „Ich bin Gott froh, dass wir zwei Weltklassentorhüter haben. Marc hat die Chance, jetzt da zu sein“, sagte Nagelsmann über den 31-jährigen, den bei der EURO ein weiteres Turnier als Nummer zwei hinter Neuer erwartet.