Verkehrschaos zu Ostern: Es muss nicht so sein

Wer das Osterfest im Kreis seiner Familie feiern oder die freien Tage am Lieblingsurlaubsort verbringen möchte, dem seien gute Nerven für die Heim- bzw. An- und Rückreise empfohlen. Denn nicht nur österreichische Heimkehrer werden sich dieser Tage auf Straßen, in Zügen und Co. tummeln, auch in elf deutschen Bundesländern beginnen gleich die Osterferien.