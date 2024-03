Krone SolMate bringt die Sonne in jedes Haus

An der Wand montieren: Diese Option eignet sich besonders für sonnige Hauswände oder Zäune. Die Wandschienen erlauben die Befestigung der Paneele an vertikalen Oberflächen und sorgen für eine platzsparende Stromproduktion auch im Garten. Die Montage kann dabei horizontal oder vertikal an robusten Wänden ohne Wärmedämmung erfolgen – z. B. an Beton- oder Ziegelwänden, sowie an stabilen Holzwänden.