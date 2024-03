So kann jeder die Kraft der Sonne nutzen!

Und an Herausforderungen wie der Modernisierung der Infrastruktur und der Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz wird mit aller Kraft gearbeitet. Fakt ist: Wollen wir es schaffen, die Stromproduktion bis 2030 bilanziell klimaneutral umzusetzen, müssen alle an einem Strang ziehen – vom Politiker über den Firmenchef bis hin zum Endverbraucher. Letzterem greift Krone Sonne – die Initiative der „Krone“ gemeinsam mit „Bessere Energie“ – unter die Arme. Und die Zahlen sprechen für sich: Mit mehr als 3000 installierten PV Anlagen - was österreichweit einer verwendeten Dachfläche von 84.600 m² entspricht – wird die Energiewende vorangetrieben.