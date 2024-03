Die Revolution für Balkon, Terrasse & Garten

Genial einfaches Konzept

Das Konzept von Krone SolMate ist genial einfach: Die Solarpaneele werden wie ein eleganter Sichtschutz am Balkongeländer befestigt oder freistehend im Garten aufgestellt. Über ein Kabel werden sie mit dem Stromspeicher verbunden, der wiederum einfach in eine herkömmliche Steckdose gesteckt wird. So wird das Zuhause mit wenigen Handgriffen mit erneuerbarem Strom versorgt - mit maximaler Ersparnis. Denn hochwertige, intelligent gesteuerte Komponenten sorgen für einen optimierten Eigenverbrauch. Ein integriertes Speichersystem ermöglicht zudem auch bei einem Blackout einen autonomen Betrieb. Den Rest macht die Sonne.