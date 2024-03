Krone SolMate: Energiewende auf dem Balkon

Auch in Sachen Leistungsfähigkeit überzeugt Krone SolMate: Bei zwei Modulen werden bis zu 800 kWh Strom pro Jahr erzeugt, was einer Einsparung von 472 Kilogramm entspricht. Eine zuverlässige Energiequelle für den täglichen Bedarf also, die gleichzeitig die Abhängigkeit von traditionellen Stromnetzen reduziert und die Kosten senkt. „Seit wir unser Balkonkraftwerk besitzen, haben wir sicher schon eine ordentliche Summe Geld eingespart. Dafür vielen Dank“, freut sich Manfred aus Maria Enzersdorf.