Kriechmayr: „Gewisse Dinge haben wir verschlafen“

Kriechmayr lobte die Schweizer für ihre Dominanz – und legte gleichsam den Finger in die österreichische Wunde. „Die machen einen super Job. Gewisse Dinge haben wir sicher verschlafen, da kann man nur gratulieren. Sie hatten sieben Leute am Start, da ist es klar, dass ein paar vorne reingelost werden.“ Es siegte die Startnummer 6 vor 4 und 5. Drei Schweizer voran hatte es zuvor letztmals beim Vierfachsieg in der Abfahrt von Veysonnaz am 19. Jänner 1996 gegeben.