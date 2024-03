Super-G der Herren in Saalbach – ab 11.30 Uhr LIVE

Fünf seiner 18 Siege im Weltcup hat der Oberösterreicher bei Finalveranstaltungen errungen, je zwei in Aare 2018 sowie Courchevel 2022, einen in Soldeu 2023. In Schweden bei tiefwinterlichen Bedingungen, in Frankreich und Andorra auf Frühlingsschnee. „In Courchevel war es auch ein nicht so gutes Jahr bis dahin, da habe ich zum Schluss nochmals das Ruder rumreißen wollen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Spezialist (für Frühjahrsschnee/Anm.) bin, das kann auch Zufall sein.“