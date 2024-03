Schnappt sich der ÖSV Odermatts Erfolgstrainer?

Sepp Brunner wird Österreichs Speedfahrer in die WM-Saison führen. Das stellte Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer am Donnerstag im Rahmen des Alpinskifinales in Saalbach-Hinterglemm klar. Im Technikbereich sind noch Gespräche ausständig. Einen prominenten Neuzugang könnte es in der Person von Kurt Kothbauer geben, der Österreicher war jahrelang für die Kondition des Schweizer Superstars Marco Odermatt verantwortlich und verlässt Swiss Ski.