Bad Vigaun: Breite Front gegen Überraschungssieger

Mehr noch: Sartori schaffte es gar in die Stichwahl, fordert am 24. März Bürgermeister Friedrich Holztrattner (ÖVP) heraus. Dieser kann auf breite Unterstützung seiner politischen Gegner zählen. Die Wahlverlierer SPÖ und FPÖ gaben kurz vor der Entscheidung eine klare Wahlempfehlung für den Ortschef ab. „Geschlossen für den Bürgermeister“, verkündeten beide Spitzenkandidaten via Facebook.