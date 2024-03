Leiche von vermisstem Deutschen in Tirol entdeckt

Obduktion soll Todesursache klären

Am Donnerstagvormittag machte sich dann der Polizeihubschrauber auf die Suche nach dem Deutschen. „Die Leiche des Mannes konnte schließlich in einem abschüssigen, zerklüfteten Gelände in einem Bachbett in Brixen im Thale aufgefunden werden“, so die Exekutive. Der Leichnam wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.