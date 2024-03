„Weltrettdings“: Buch über die Umwelt als Hit

Bekannte Gesichter lasen Kindern vor

Außerdem fleißig gelesen wurde in der Mittelschule 12 in Klagenfurt. „Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“, zitiert Direktorin Birgit Lattacher, die bekannte Kinder- und Jugendbuchautoren Astrid Lindgren. Dort waren Volksschulkinder der VS 11 zu Besuch und lauschten gespannt den vorgelesenen Geschichten. Nicht nur Schüler, sondern auch Gäste wie Bürgermeister Christian Scheider, Rapper John Patrick Platzer, Timm Bodner von der Antenne Kärnten sowie Helga Happ (Reptilienzoo) und Jonas Claußen, Leiter des pädagogischen Dienstes in Kärnten. „Das Highlight war die Tombola, bei der zahlreiche tolle Preise zu gewinnen waren. Der Hauptpreis war ein Fahrrad der Firma Beinl. Wir danken all unseren Vorlesern und Sponsoren für diesen tollen Vormittag!“, bedanken sich die Organisatoren.