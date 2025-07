Carinthischer Sommer: Spielfeuer für den Freigeist

Dass der Tango den Eröffnungston angibt, führen die RSO-Bläser für Kurt Weills „Dreigroschenmusik“ ebenso virtuos vor Ohren wie Grubers berühmter „Frankenstein!“ von 1978. Als Einspringer für den erkrankten Bariton Georg Nigl nimmt er die schwarzhumorigen Texte H. C. Artmanns selbst in den Mund und mutiert für sein populärstes Werk zur dirigierenden, singenden, rezitierenden One-Man-Show mit clowneskem Anstrich an der Nahtstelle von Musiktheater, Kabarett, Oper und mehr. Jubel!