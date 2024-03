„Im Asylheim ist die Situation deutlich besser“

Probleme rund um das Asylheim in Steyregg waren im Vorjahr keine Seltenheit. Eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) brachte ans Licht, dass es innerhalb eines Jahres zu nicht weniger als 90 Polizeieinsätzen kam. Der traurige Höhepunkt war der 27. Dezember, als Feuerwehrfrauen bei einem Löscheinsatz bedrängt worden sein sollen. Daraufhin wurden insgesamt 14 unbegleitete Minderjährige in Bundesquartiere außerhalb Oberösterreichs verlegt.