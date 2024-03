Emotionale Rückkehr für Ski-Queen Mikaela Shiffrin

„Es ist schon komisch, an den Ort des Sturzes zurückzukehren“, schildert Shiffrin via Instagram. In der ersten Cortina-Abfahrt am 26. Jänner war sie von der Strecke abgekommen und mit voller Wucht im Fangnetz gelandet. Die damals Gesamtweltcupführende zog sich eine Innenbandverletzung im Knie zu und musste wochenlang pausieren.