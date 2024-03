„Das zwischen uns war Liebe auf den ersten Blick“

Und weil die Band rund um Völkel und den zweiten Frontsänger Sascha Vollmer heuer 20-Jahre-Jubiläum feiert, ist der Auftritt in Österreich was ganz Besonderes für The BossHoss: „Wir lieben Österreich. Unser erster Hit ,Don’t gimme that’ war im Jahr 2012 in Deutschland in den Top 10, in Österreich aber auf Platz eins. Damals haben wir uns gedacht: ,Was ist denn jetzt los?’ Und drum wird dieses Land auch immer sehr wichtig für uns sein“, schwärmt Völkel im „Krone“-Interview.