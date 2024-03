Seniorenheimefür die, die jetzt 50 sind

Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit hat in Wiens Häusern zum Leben der große strategische Schwenk begonnen: Alle 30 Standorte sollen bis 2040 komplett erneuert oder überhaupt abgerissen und neu gebaut werden, denn Altersversorgung und Pflege in Wien stehen vor drei gewaltigen Herausforderungen. Herausforderung Nummer eins ist eine kommende Rekordzahl an Heimbewohnern, wenn die Generation Babyboomer einmal intensivere Pflege brauchen wird. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“.