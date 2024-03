Danksagmüller feiert gelungenen Saisonausklang

Auf der Reiteralm feierte Christoph Danksagmüller sein Weltcupdebüt – und landete im Netz. Am selben Ort beendete der 21-Jährige am Donnerstag die Europacupsaison. Da aufgrund des Wetters die Heats abgesagt wurden, wurde die Quali gewertet. Aus Sicht des Rookies gut. Denn er stürzte tags zuvor erneut: „Ich hab gestern einen ziemlich schweren Sturz gehabt. Bin eigentlich sehr froh, dass Donnerstag nix war.“ In der Gesamtwertung schloss er auf Platz zehn ab. Mit der Saison ist er „sehr zufrieden“.