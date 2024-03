Oststeirer lernen von Europas trockenster Region

Ein völlig vertrockneter, brauner Boden. Man könnte denken, das Foto, das Wolfgang Fank herzeigt, wurde mitten in einer Wüste aufgenommen. Doch es stammt aus Murcia in Spanien und wurde vor wenigen Tagen von einem seiner Schüler aufgenommen, sagt der Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Kirchberg am Walde. Ein weiteres Bild zeigt einen Schüler, der seine Hände in die hellbraune, trockene Erde gräbt.