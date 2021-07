Wie Landwirte unter dem Klimawandel leiden

Neues Gemüse und auch Vorsorge helfen

Eine solche Katastrophe soll in Zukunft nicht mehr vorkommen. Man hat im Obstbau mit Bewässerungsanlagen vorgesorgt, auch wenn das gar nicht so leicht umzusetzen ist: „Wir haben in der Steiermark keine großen Flüsse, daher ist eine gute Bewässerung bei uns schwerer umzusetzen als beispielsweise in Bundesländern wie Oberösterreich oder Niederösterreich“, sagt Mayer. „Dort, wo wir nicht bewässern können, findet keine Produktion mehr statt.“