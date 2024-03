Neu entdeckter Käfer fast mit Vogelkot verwechselt

Aussehen nicht sonderlich schmackhaft

Der Name des unerwarteten Sensationsfunds: Excastra albopilosa. „Wir haben den Namen Excastra für die Gattung gewählt, was lateinisch für ,vom Lager‘ ist, und für den Artnamen haben wir uns für albopilosa entschieden, was übersetzt ,weiß und haarig‘ bedeutet“, so Tweed. „Wir wissen noch nicht, wozu diese Haare dienen, aber unsere erste Theorie ist, dass sie das Insekt so aussehen lassen, als sei es von einem insektenabtötenden Pilz getötet worden.“