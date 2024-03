Italien setzt Rettungsschiff „Geo Barents“ fest

Das im Mittelmeer aktive Rettungsschiff „Geo Barents“ ist am Mittwochnachmittag mit 249 vor Libyen geretteten Migranten im Hafen der toskanischen Stadt Marina di Carrara angekommen und an die Kette gelegt worden. „Die Festsetzung erfolgte, weil wir am Samstag den Anweisungen der libyschen Küstenwache nicht nachgekommen sind“, erklärte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), Betreiberin des Schiffes, am Donnerstag.