Italien setzt NGO-Schiff Open Arms in Hafen fest

Migranten aus Holzboot gerettet

Unterdessen ist das NGO-Schiff Humanity 1 mit 126 geretteten Migranten in Richtung Süditalien unterwegs. Die Migranten befanden sich an Bord eines überfüllten doppelstöckigen Holzbootes 100 Seemeilen vor der libyschen Küste in maltesischen Gewässern, als sie von der Crew der Humanity 1 gerettet wurden. An Bord waren neun Frauen und etwa 30 Minderjährige. „Viele der Überlebenden, die jetzt von der Besatzung an Bord notversorgt werden, leiden an Dehydrierung, Unterkühlung und Erschöpfung und sind sehr schwach“, teilte die deutsche NGO SOS Humanity mit.